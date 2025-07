Hamilton: Odbijam da budem još jedan vozač koji nije osvojio titulu sa Ferarijem

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton rekao je danas da se uveliko zalaže za promene u Ferariju, pošto odbija da bude još jedna vozačka zvezda koja nije uspela da osvoji šampionsku titulu sa tom legendarnom italijanskom ekipom.

Hamilton je ove sezone iz Mercedesa prešao u Ferari, ali u prvih 12 trka nije uspeo da se popne na pobedničko postolje i privikava se na bolid SF-25.

Britanski vozač želi uspeh u Ferariju i kako je rekao, protekle dve nedelje donosio je dokumenta i bio na sastancima sa čelnicima ekipe u fabrici u Maranelu.

„Bio sam u fabrici nekoliko dana svake nedelje. Naravno, analiziramo gde smo bili na prethodnoj trci, stvari koje moraju da se promene. Imao sam mnogo sastanaka. Sazvao sam mnogo sastanaka sa rukovodiocima, (predsednikom) Džonom (Elkanom), (izvršnim direktorom) Benedetom (Vinjom), (direktorom ekipe) Fredom (Vaserom)“, rekao je Hamilton novinarima u Spa, preneo je Skaj.

„Na nekoliko sastanaka bio sam sa šefom razvoja bolida Loikom (Serom), ali i šefovima drugih odseka, razgovarali o motoru za narednu godinu, vešanju za narednu godinu, stvarima koje želite, probleme koje imam sa ovim automobilom“, dodao je najuspešniji vozač svih vremena.

On je rekao da je tokom sezone slao dokumenta, a posle prvih nekoliko trka potpunu dokumentaciju, kao i tokom letnje pauze u šampionatu.

„Onda sam došao da o tome razgovaramo. Deo toga su strukturna prilagođavanja koje moramo da napravimo kao tim kako bismo se poboljšali u svim oblastima koje želimo da popravimo, a drugi deo se odnosio na trenutne probleme koje imam sa ovogodišnjim bolidom. Neke stvari koje želim da prenesem na bolid za narednu godinu, a neke na kojima bi trebalo da se radi i promene za narednu godinu“, naveo je 40-godišnji vozač.

„Prvi put sam isprobao automobil za 2026. godinu i počeo sam da radim na tome. Inženjeri dolaze u sobu i razgovaramo sa svakim od njih, tako da se zalažem za veliku, veliku promenu“, dodao je Hamilton.

Poslednju titulu u konkurenciji vozača Ferari je osvojio 2007. godine kada je šampion bio Kimi Raikonen, a godinu dana kasnije ekipa je osvojila poslednju titulu u šampionatu konstruktora.

Od tada su za Ferari vozili vozači poput Sebastijana Fetela i Fernanda Alonsa, li nisu uspeli da osvoje titule koje su osvajali sa svojim prethodnim ekipama.

Hamiltonov timski kolega Šarl Lekler vozi sedmu sezonu u Ferariju.

Upitan da li može da pruži više informacija o dokumentima koje je podneo, Hamilton je izrazio želju da osvoji rekordnu osmu šampionsku titulu.

„Razlog za to je što vidim ogroman potencijal u ovom timu. Strast, ništa se ne može porediti sa tim. To je ogromna organizicija sa mnogo pokretnih delova i ne rade svi sve što mogu. To je razlog zbog kojeg ekipa nije ostvarila uspeh koji mislim da zaslužuje. Mislim da je moj posao da izazovem apsolutno svaku oblast, da izazovem svakoga u ekipi, posebno momke na vrhu koji donose odluke“, naveo je on.

„Ako pogledate tim u poslednjih 20 godina, imali su sjajne vozače, Fernanda, Sebastijana, svetske šampione, ali nisu osvojili titulu. Što se mene tiče, odbijam da to bude slučaj sa mnom. Dakle, ulažem dodatni napor, idem korak dalje. Imao sam mnogo sreće da steknem iskustvo u dve druge sjajne ekipe. Iako će stvari sigurno biti drugačije, pošto je to druga kultura i ostalo, mislim da ako uvek idete istim putem, dobijate isti rezultat“, dodao je Hamilton.

On je naveo da su svi u ekipi brzo regovali i da se stvari poboljšavaju u mnogim oblastima, ali da ima prostora za dalji napredak.

„Jednostavno pokušavam da napravim saveznike u organizaciji, da ih motivišem i nateram da se bore za… Ja sam ovde da pobedim, nemam mnogo vremena kao ovaj ovde (18-godišnji Kimi Antoneli iz Mercedesa)“, rekao je Hamilton.

„Zaista verujem u potencijal ovog tima. Zaista verujem da može da osvoji višestruke titule u budućnosti. Oni već imaju neverovatno nasleđe, ali želim to i tokom mog boravka, to je moj jedini cilj“, dodao je Hamilton.

Posle letnje pauze šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend, a trka za Veliku nagradu Belgije vozi se u nedelju od 15 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com