Hamilton opomenut zbog kršenja pravila u Hokenhajmu

Sudije trke Formule 1 za Veliku nagradu Nemačke opomenule su pobednika te trke vozača Mercedesa Luisa Hamiltona, zbog kršenja pravila, prilikom odustajanja od ulaska u boks, preneli su danas britanski mediji.

Hamilton je juče startovao sa 14. mesta i u uzbudljivoj trci pobedio je na stazi u Hokenhajmu. Mediji su spekulisali da bi pobeda mogla da mu bude oduzeta zbog kršenja pravila.

Hamiltona su 15 krugova pre kraja, dok je na stazi bilo vozilo bezbednosti, pozvali u boks, on je krenuo, prešao je liniju koja vodi u boks, ali se odmah predomislio, prešao je preko trave i vratio se na stazu.

Sudije nisu odmah razmatrale situaciju, već su više od sata po završetku trke pozvali Hamiltona i predstavnike Mercedesa da objasne zbog čega je engleski vozač odustao od planiranog zaustavljanja u boksu.

Direktor trka Medjunarodne automobilske federacije (FIA) Čarli Vajting objasnio je zbog čega sudije nisu počele istragu odmah po završetku trke.

„Potrebno je malo vremena kako biste bili sigurni da imate dobar razlog za pozivanje ekipe. Želeli smo da sačekamo kraj i analiziramo, pošto se to dogodilo u završnici trke i uz svu tu kišu, grmljavinu i sve ostalo, sačekali smo da se sve smiri, a sudije su odlučile da treba da razgovaraju sa ekipom“, rekao je Vajting koji nije u sudijskoj komisiji, preneo je Skaj.

On je naveo da Mercedesov rival Ferari nije uložio protest zbog incidenta.

„Upitan da li prelazak linije koja vodi u boks donosi odredjenu kaznu, Vajting je rekao: „Mislim da ne postoji konkretan presedan“.

„Kimi (Raikonen) je pre nekoliko godina u Bakuu dobio kaznu od pet sekundi, ali to je bilo drugačije u datoj situaciji“, naveo je Vajting.

Sudije su navele da su posle pregleda video i audio snimka, razgovora sa vozačem bolida broj 44 (Luisom Hamiltonom) i predstavnicima ekipe, odlučile da upozore Hamiltona.

„Jasno je da je došlo do povrede pravila, vozač je očigledno prešao liniju odvajanja ulaska u boks. Prilikom odluke o kazni uzeli smo u obzir olakšavajuće faktore, medju kojima i to da su vozač i ekipa otvoreno priznali grešku i činjenicu da je došlo do zabune u timu da li da ostane na stazi ili da udje u boks, a to je dovelo do povrede pravila“, navodi se u saopštenju.

Takodje, olakšavajuća okolnost je i to što se incident dogodio tokom „sejfti kara“ na stazi i u to vreme nije bilo opasnosti po drugog vozača, a promena pravca izvedena je na bezbedan način.

„Uzimajući sve u obzir, smatramo da bi u ovoj situaciji odgovarajuća kazna za povredu pravila bila opomena“, navele su sudije.

Hamilton je posle 66. pobede u karijeri preuzeo vodjstvo u generalnom plasmanu.

(Beta)