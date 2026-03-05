Hamilton ponovo poziva na održavanje trke F1 u Africi

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton rekao je danas da ne želi da završi karijeru, a da nikada nije vozio trku u Africi, pozvavši čelnike takmičenja da dodele organizaciju tom kontinentu.

„Poslednjih šest ili možda sedam godina borim se iza kulisa da se dodeli Velika nagrada afričkom kontinentu. Razgovaram sa različitim akterima i postavljam pitanje: Zašto nismo u Africi?“, rekao je Hamilton, koji od prošle godine vozi za Ferari.

Formula 1 je poslednji put vožena u Africi 1993. godine na stazi „Kjalami“, nedaleko od Johanesburga.

U toj trci slavio je vozač Vilijamsa Alan Prost, koji je te godine u svojoj poslednjoj sezoni osvojio četvrtu titulu prvaka sveta.

Staza je nakon te sezone ispala iz kalendara, a infrastruktura je zaostala. Očekuje se da bi se šampionat u budućnosti mogao vratiti na isto mesto, nakon što je Međunarodna automobilska federacija (FIA) odobrila planove za modernizaciju.

Ova staza u Južnoj Africi dobila je rok od tri godine za završetak radova, ali Hamilton traži da se taj rok ubrza.

„Trke se voze na svakom kontinentu, pa zašto ne i u Africi? Znam da zaista pokušavaju. Mislim da su razgovarali sa dosta različitih zemalja“, dodao je britanski vozač.

Kjalami i dalje ostaje najrealnija opcija, nakon što su druge kandidature povučene, uključujući još dve u Južnoj Africi i jednu u Ruandi, koja je saopštila da ne bi bila spremna najmanje do 2029. godine, usled stalnih regionalnih vojnih tenzija.

„Mesto koje mi se najviše dopada je Kenija, obožavam je. Ne verujem da ćemo imati Veliku nagradu u Keniji, ali Ruanda bi bila spektakularna. To su dva mesta u kojima bih mogao da zamislim da živim. Južna Afrika je prelepa. Mislim da bi to bila dobra mesta za naš sport“, rekao je 41-godišnji Hamilton.

Nova sezona Formule 1, sa izmenjenim tehničkim pravilima, počinje u nedelju trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Nedeljna trka na stazi „Albert Park“ zakazana je za 5.00 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com