Hamilton posle 20. mesta u kvalifikacijama: Ne može mnogo gore od toga

Vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je da „ne može biti mnogo gore od toga“, nakon što je zauzeo poslednje mesto u današnjim kvalifikacijama za trku Formule 1 za Veliku nagradu Las Vegasa.

Sedmostruki svetski šampion je kvalifikacije završio u prvom delu sa najlošijim rezultatom, pa će trku u nedelju od 5 časova po srednjoevropskom vremenu početi sa 20. mesta.

Britanski vozač prešao je u februaru iz Mercedesa u Ferari, ali nije ostvario očekivane rezultate pošto nijednom nije bio na pobedničkom postolju. On je u martu pobedio u sprint trci u Kini.

„Nemam reči. Očigledno nije dovoljno dobro. Nisam mogao da zagrejem gume, dobro da upravljam. Mislim da nešto nije bilo u redu sa jednom od prednjih kočnica i mučio sam se da se zaustavljam u krivinama“, rekao je Hamilton, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Naravno, to me nervira, pošto je na trećem treningu bolid bio sjajan i mislio sam da će biti sjajan dan, ali se ispostavilo da je najgori. Ne može mnogo gore od toga“, naveo je najuspešniji vozač u istoriji Formule 1.

On je zauzeo peto mesto na trećem treningu, ali se nije snašao u kvalifikacijama po klizavoj stazi zbog kiše. Hamilton nije pokušao da popravi rezultat u poslednjem krugu, pošto je video crveno svetlo koje je označilo kraj, kada je prešao liniju.

Međutim, Skaj je preneo da se na snimcima iz vozila i podataka o merenju vremena vidi da je prešao liniju pre nego što je sat za završetak prvog dela kvalifikacija otkucao do nule, odnosno da se crveno svetlo pojavilo oko pola sekunde kasnije, kada je Hamilton stigao do startne linije.

Slušajući radio ekipe, Hamiltonu su u prethodnom krugu jasno stavili do znanja da će biti tesno i da mora da nastavi da se trudi. Kada je prešao liniju, pitao je svog trkačkog inženjera da li je bezbedan i rečeno mu je da nastavi, ali je on odgovorio da je dobio crveno svetlo, pre nego što mu je ponovo rečeno da nastavi da se trudi.

Hamilton je kasnije rekao novinarima da mu je nedostajao tempo da se izvuče iz zone ispadanja i dodao: „Ne mislim da bi to napravilo veliku razliku“.

(Beta)

