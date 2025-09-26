Hamilton propustio testiranje guma kako bi bio uz svog bolesnog psa

Vozač Ferarija Luis Hamilton povukao se sa današnjih testiranja Pirelijevih guma kako bi bio uz svog psa Roska koji je u komi.

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 rekao je da je njegov 12-godišnji buldog primljen u bolnicu zbog upale pluća.

Britanski vozač objasnio je da je pas bio pod sedativima dok su pregledi obavljani i da mu je tokom tog procesa stalo srce.

„Uspeli su da vrate rad srca i sada je u komi. Ne znamo da li će se probuditi. Sutra ćemo pokušati da ga probudimo. Uz njega sam i želim da zahvalim svima na molitvama i podršci“, naveo je Hamilton na Instagramu, gde je objavio fotografiju iz bolnice.

Najuspešniji vozač Formule 1 svih vremena često je vodio svog psa na trke širom sveta i otvorio mu je profil na Instagramu na kome Rosko ima 1,3 miliona pratilaca. Rosko je na toj društvenoj mreži opisan kao buldog vegan koji voli da putuje i igra se loptom.

Hamilton je danas na stazi Muđelo trebalo da testira kako se ponašaju prototipi guma Pirelija, ali ga je u tome zamenio rezervni vozač Džou Gvanju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com