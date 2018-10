Hamilton: Šumaher je i dalje najbolji vozač svih vremena u Formuli 1

Petostruki svetski šampion Luis Hamilton rekao je danas da je Mihael Šumaher i dalje najbolji vozač Formule 1 svih vremena.

Hamilton je sinoć u trci u Meksiku osvojio petu šampionsku titulu i izjednačio se sa Huanom Manuelom Fandjom po broju titula. Ispred njih jedino je Šumaher sa sedam titula.

Pre jučerašnje trke, svetski šampion iz 1997. godine Žak Vilnev ocenio je za Skaj da je Hamilton ispred Šumahera.

Upitan da li se smatra najboljim svih vremena (GOAT), Hamilton je rekao: „Nikada ne bih mogao da kažem za sebe da sam najbolji“.

„Naravno, znam kakve su moje sposobnosti, ali, otac mi je uvek govorio, još kada sam imao osam godina, da uvek pričam na stazi. Želim da moji rezultati i rezultati drugih stvari koje radim van sporta doprinesu, pa da ljudi mogu da formiraju pristojno mišljenje. Ali, Mihael je i dalje prilično ispred po broju pobeda i morate da kažete da je i dalje GOAT“, rekao je Hamilton, preneo je Skaj.

Hamilton je ove sezone produžio ugovor sa Mercedesom na još dve godine, pa će sigurno voziti do 2020. godine i ima šanse da izjednači Šumaherov rekord od sedam titula. On do sada ima 71 pobedu, 20 manje od legendarnog Nemca.

Britanac je rekao da nikada nije razmišljao tako daleko, ali da se nada da može da se primakne Šumaheru.

„Nisam razmišljao o tom broju, pošto sam pokušavao da se koncentrišem na ovu titulu. Ne znam da li ću imati prilike da osvojim više, ko zna, ali daću sve od sebe da to ostvarim, 91 pobeda, na primer, to je mnogo pobeda. Ima još mnogo do toga, ali biću ovde još nekoliko godina i nadam se da ću mu se makar približiti. Mihael je bio takav genije po tome kako se uklopio u Ferari i šta je uradio sa ekipom. Uvek ću biti njegov navijač“, dodao je Hamilton.

Osim po broju titula i pobeda, Šumaher je bolji od Hamiltona po broju plasmana na podijum, 155-132. Hamilton ima više pol pozicija, u čemu je rekorder ispred Šumahera, 81-68, ali i više puta je bio u prvom redu na startu, 130-116.

Pretposlednja trka u ovoj sezoni Formule 1 vozi se za dve nedelje u Brazilu.

(Beta)