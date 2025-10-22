Hamilton, Verstapen i Noris propuštaju prvi trening u Meksiku

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton iz Ferarija i aktuelni šampion vozač Red Bula Maks Verstapen nalaze se među devetoricom vozača koji će propustiti prvi trening uoči trke za Veliku nagradu Meksika.

Hamilton, Verstapen i Lando Noris iz Meklarena propustiće u petak prvi trening u Meksiku zbog pravila u Formuli 1 da svaka ekipa mora da pruži priliku početniku u oba svoja automobila, a relativno jednostavna staza „Ermanos Rodriges“ koja nije ulična je dobra prilika za to, preneo je danas Skaj.

Samo će ekipa Zauber koristiti obojicu svojih vozača na prvom treningu, koji se vozi u petak od 20.30 po srednjoevropskom vremenu.

Umesto Hamiltona za Ferari će voziti Anotnio Fuoko, a Verstapena će u Red Bulu zameniti Arvid Lindblad.

Norisa će u Meklarenu zameniti Pato O’Vord, Džordža Rasela će u Mercedesu zameniti Dominik Vesti, a umesto Karlosa Sainca Vilijamsov bolid voziće Luk Brauning.

Umesto Lijama Losona za Rejsing Bulse voziće Ajumu Ivasa, Džek Kroford zameniće Lensa Strola u Aston Martinu, Rjo Hirakava voziće u Hasu umesto Olivera Bermana, a Pol Aron će u Alpinu zameniti Pjera Gaslija.

Vodeći u generalnom plasmanu vozač Meklarena Oskar Pjastri voziće sve treninge, što znači da će gotovo sigurno propustiti prvi trening u poslednjoj trci u sezoni u Abu Dabiju, pošto je do sada samo jednom „ruki“ vozio umesto njega.

Pjastri ima 14 bodova više od timskog kolege Norisa i 40 više od trećeplasiranog Verstapena.

Kvalifikacije za Veliku nagradu Meksika voze se u subotu od 23 časa, a trka je na programu u nedelju od 21 čas.

