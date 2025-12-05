Hapšenja fudbalera i sudija u Turskoj zbog klađenja

Tužioci u Istanbulu izdali su danas naloge za hapšenje desetine fudbalera i zvaničnika u vezi sa nedozvoljenim klađenjem na utakmice u Turskoj.

Među privedenima u jutarnjim policijskim racijama bili su igrači vodećih turskih klubova Mert Hakan Jandas iz Fenerbahčea i Metehan Baltadži iz Galatasaraja.

Kancelarija glavnog javnog tužioca u Istanbulu izdala je naloge za hapšenje 46 osimnjičenih, od kojih je 35 već privedeno, uključujuči predsednika Ankaraspora, potpredsednika Antalijaspora i bivšeg predsednika Adanespor.

Tužilaštvo je u saopštenju navelo da se Baltadži kladio na utakmice svoje ekipe, a da se Jandas kladio preko nekog drugog.

Bivši sudija i komentator Ahmet Čakar i sudija Zorbaj Kudžuk su takođe uhapšeni, prenela je agencija DHA. Njih dvojica su sa još pet osoba uhapšeni zbog „sumnjivih finansijskih transakcija“, koje su pronađene na njihovim bankovnim računima.

Svi osumnjičeni su pritvoreni u skladu sa zakonom o sprečavanju nereda u sportu. Zakon kriminalizuje manipulaciju sportskim takmičenjima i predviđa kaznu od jedne do tri godine zatvora, koja se može povećati ukoliko je prekršaj povezan sa tržištima klađenja.

Fudbalski savez Turske u oktobru je saopštio da istražuje više od 150 sudija iz profesionalnih liga zbog navodnog klađenja na utakmice.

Istraga je proširena na fudbalere, čelnike klubova, televizijske komentatore i druge koji su uključeni u sport.

Prošlog meseca suspendovano je više od 100 fudbalera, uključujući 25 iz prve lige.

Prema svetskim i evropskim fudbalskim propisima, igračima, sudijama i klupskim zvaničnicima zabranjeno je da se klade na utakmice na svim nivoima.

Fudbalski savez Turske obećao je da će očistiti sport i da će ga zaštititi od skandala, propadanja i koruptivnih odnosa.

(Beta)

