Henes: Nagelsman bio ostao trener Bajerna da nije otišao na odmor

MINHEN – Počasni predsednik fudbalera Bajerna Uli Henes izjavio je danas da je Julijan Nagelsman dobio otkaz na mesto trenera, pošto je posle poraza od Bajera iz Leverkuzena otišao na odmor umesto da razgovara sa rukovodstvom o trenutnoj situaciji u minhenskom klubu, prenosi Kiker.

Bajern je 19. marta izgubio prvo mesto na tabeli, pošto je poražen u Leverkuzenu od Bajera 1:0 u 25. kolu Bundeslige. Čelnici Bajerna su posle nekoliko dana odlučili da smene Nagelsmana i da na njegovo mesto postave Tomasa Tuhela.

Nemački mediji podsećaju da je Nagelsman iz medija saznao da je smenjen, pošto je bio sa devojkom na skijanju u Austriji, jer je usledila pauza u Bundesligi zbog reprezentativnih obaveza.

„Nagelsman nije smeo da ode na skijanje posle poraza u Leverkuzenu. Da je ostao u Minhenu sigurno bi čelnici kluba sa njim obavili razgovor u ponedeljak ili utorak i verovatno ovog ne bi ni došlo. Ko zna šta bi se dešavalo da nije bio na skijanju i da su mogli da ga dobiju. Bilo je igrača koji su ostali u Minhenu tokom reprezentativne pauze kao što je Tomas Miler. Oni su sami trenirali, jer je Nagelsman bio na skijanju“, rekao je Henes.

Direktor Bajerna Oliver Kan i sportski direktor kluba Hasan Salihamidžić su se našli na meti kritika, jer nisu Nagelsmanu saopštili da je dobio otkaz već njegovim saradnicima. Kan i Salihamidžić su objasnili da su pokušali da kontaktiraju Nagelsmana, ali da ga nisu pronašli.

Bivši fudbaler Bajerna Lotar Mateus zbog ovog poteza žestoko je kritikovao čelnike minhenskog kluba.

„Tu ne vidim problem, jer su Kan i Salihamidžić sve objasnili. Tu vidim problem za Mateusa, koji je sve to rekao, a sada nečim mora da dokaže da je on taj, koji govori istinu. Nije u pravu. Znam da je klub pokušao da pronađe Nagelsmana, ali to nisu uspeli“, rekao je Henes.

Tuhel je sinoć debitovao na klupi Bajerna, koji je pobedio Borusiju Dortmund 4:2 i vratio se na prvo mesto na tabeli Bundeslige.

(Tanjug)

