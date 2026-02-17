Heraskevič posle diskvalifikacije sa ZOI dobio više od 200.000 dolara od biznismena Ahmetova

Ukrajinac Vladislav Heraskevič koji je diskvalifikovan iz takmičenja u skeletonu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini jer je nosio zabranjenu kacigu, dobio je danas na poklon više od 200.000 dolara kao pomoć da nastavi da se takmiči i da zastupa svoju zemlju.

Ukrajinski biznismen i vlasnik fudbalskog kluba Šahtjor iz Donjecka Rinat Ahmetov dao je novac Heraskeviču iz svoje humanitarne fondacije. Iznos od nešto više od 200.000 dolara jednak je nagradi koju bi ukrajinski sportisti dobili za osvajanje zlatne olimpijske medalje.

„Vladu Heraskeviču je uskraćena prilika da se takmiči za pobedu na Igrama, ali se u Ukrajinu vraća kao pravi pobednik. Poštovanje i ponos koje je svojim postupcima zaradio među Ukrajincima su najveća nagrada. Istovremeno, želim da ima dovoljno energije i resursa da nastavi sportsku karijeru, kao i borbu za istinu, slobodu i sećanje na one koji su dali svoje živote za Ukrajinu“, naveo je Ahmetov u saopštenju.

Heraskevič je prošle sedmice diskvalifikovan sa Igara jer je odbio zahtev Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) da ne nastupa noseći personalizovanu kacigu na kojoj su prikazana lica više od 20 ukrajinskih sportista i trenera poginulih tokom rata sa Rusijom, koji je počeo nekoliko dana po završetku Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine.

Novac će biti uplaćen u dobrotvornu fondaciju Heraskeviča „kako bi se osiguralo da 27-godišnji sportista i njegovi treneri imaju potrebne resurse da nastave sportske karijere i zastupanje Ukrajine na međunarodnoj sceni“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com