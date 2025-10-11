Het-trik Halanda u pobedi Norveške u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbalska reprezentacija Norveške pobedila je večeras u Oslu Izrael 5:0, u utakmici šestog kola Grupe I u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Trostruki strelac bio je Erling Haland, koji je golove postigao u 27, 63. i 72. minutu. On je u dosadašnjim kvalifikacijama postigao 12 golova.

Dva gola za Norvešku postigli su igrači Izraela Anan Halili i Idan Nahmijas, koji su u 18. i 28. minutu zatresli svoju mrežu.

Haland je u šestom minutu u dva navrata promašio jedanaesterac. Prvo je šutirao nisko i odbranio je golman Danijel Perec, ali je sudija Šimon Marčinjak naložio da se penal ponovi pošto je golman ranije izašao sa linije. Fudbaler Mančester sitija je ponovo šutnuo, ali je golman pogodio stranu i ponovo odbranio.

Uoči utakmice u Oslu održan je miran pro-palestinski protest.

Norveška ima svih šest pobeda i 18 bodova u Grupi I na korak je od plasmana na Svetsko prvenstvo. Izrael ima devet bodova na trećem mestu.

U sledećem kolu 13. novembra Norveška će dočekati Estoniju, dok će Izrael za tri dana igrati na gostujućem terenu protiv Italije.

U toj grupi večeras od 20.45 igraju Estonija – Italija.

Reprezentativci Mađarske pobedili su u Budimpešti Jermeniju 1:0, u utakmici trećeg kola Grupe F.

Golove su postigli Danijel Lukač u 56. i Žombor Gruber u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Mađarska je druga na tabeli sa četiri boda, a Jermenija ima bod manje na trećem mestu.

U drugoj utakmici u grupi večeras od 20.45 igraju Portugal – Irska.

Pobednici kvalifikacionih grupa plasiraće se direktno na Mundijal, a drugoplasirane ekipe igraće u baražu.

(Beta)

