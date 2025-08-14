Hibernijan posle produžetaka eliminisao Partizan u trećem kolu kvalifikacija za LK

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija, uprkos večerašnjoj pobedi u revanšu u Edinburgu nad Hibernijanom posle produžetaka sa 3:2.

Partizan je u prvom meču u Beogradu poražen rezultatom 0:2, pa će u plej-of ići škotska ekipa, koja za rivala u poslednjoj rundi kvalifikacija ima Legiju iz Varšave.

Srpski tim je poveo u 17. minutu golom Milana Vukotića, da bi u 44. minutu rezultat povećao Jovan Milošević. Škotski tim je smanjio u 60. minutu preko Kirona Bouvija, da bi produžetke Partizan izborio pogotkom Andreje Kostića u šestom minutu nadoknade.

Pogodak za plasman Hibernijana u poslednju rundu kvalifikacija postigao je Kris Kaden u 100. minutu.

Prvu priliku na meču imala je domaća ekipa u trećem minutu, kada je udarac iz blizine Krisa Kadena zaustavio golman Partizana Marko Milošević.

Partizan je do vođstva došao nakon prvog udarca u okvir gola, u 17. minutu, a u strelce se upisao Vukotić, koji je sa oko 30 metara savladao golmana Hibernijana Džordana Smita.

Škotski tim je šansu za izjednačenje imao u 31. minutu, kada je Roki Buširi posle centaršuta Dilana Levita glavom iz blizine šutirao pored gola.

Završnica prvog poluvremena pripala je Partizanu, koji je u 44. minutu stigao do drugog pogotka. Posle odlične akcije loptu je u kazneni prostor poslao Mario Jurčević, a do nje dolazi Jovan Milošević, čiji udarac posle loše reakcije golmana Smita završava u mreži domaćeg tima.

Smitu je lopta prošla kroz ruke, posle čega je beogradski tim, koji je večeras nastupao u bordo-plavim dresovima, stigao do ukupnih 2:2 u dvomeču. Partizan je do kraja prvog dela imao inicijativu, ali nije uspeo da ozbiljnije ugrozi gol rivala.

Prvu šansu u drugom poluvremenu Partizan je imao u 54. minutu, kada je sa dvadesetak metara pokušao Ognjen Ugrešić, ali njegov šut nije bio dovoljno jak.

U periodu od 60. do 63. minuta Partizan je primio pogodak i ostao sa igračem manje.

Bouvi je sa preko 30 metara lobovao golmana Partizana, a lopta je na putu ka golu „zakačila“ stativu i iznenadila Miloševića.

Tri minuta kasnije Partizan je ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Nikoli Simiću, nakon prekršaja nad Bouvijem.

Hibernijan je u 73. minutu mogao do izjednačenja, ali je pogodak Nikija Kadena poništen zbog ranijeg ofsajda.

Partizan je blizu trećem pogotku bio u 84. minutu, kada je dva udarca Jovana Miloševića zaustavio golman Smit.

Milošević je prvo izašao sam pred golmana, koji je odličnom reakcijom sprečio pogodak, a zatim u nastavku akcije odbranio i udarac sa ivice kaznenog prostora.

Pokušavao je Partizan u nastavku da izbori produžetke, što je i uspeo u poslednjim trenucima, kada je usledila odlična akcija i realizacija Kostića, nakon što je loptu pred gol poslao Janis Karabeljov.

Hibernijan je do drugog gola na meču stigao u 10. minutu prvog produžetka. Prvo je udarac ka golu uputio Džoš Maligan, a do odbijene lopte nakon intervencije golmana Partizana dolazi Kris Kaden, koji bez većih problema postiže pogodak.

Škotska ekipa je u narednom periodu kontrolisala ritam utakmice, sve do 108. minuta, kada je Andreja Kostić mogao do novog pogotka, ali je prethodno u ofsajdu bio Jurčević.

Beogradski tim je šansu imao i u 117. minutu, ali je Andreja Kostić iz daljine pogodio stativu, dok je odbijenu loptu Jovan Milošević poslao u spoljni deo mreže.

Hibernijan će u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija igrati protiv Legije iz Varšave, koja je poražena u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa od AEK-a iz Larnake sa ukupnih 5:3.

(Beta)

