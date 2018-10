Hiljade ljudi pozdravilo zlatne odbojkašice u Beogradu (video)

Hiljade ljudi okupile su se večeras ispred Skupštine grada Beograd na zvaničnom dočeku odbojkašica Srbije, koje su u Japanu osvojile prvu titulu svetskog šampiona.

Posle jednočasovnog muzičkog programa, na balkon Skupštine grada su prvo izašli članovi stručnog štaba, a zatim i reprezentivke Srbije, pozdravljene velikim aplauzom i skandiranjem.

Poslednji su izašli selektor Zoran Terzić i kapiten Maja Ognjenović, koja je iznela pobednički pehar.

Potom su zajedno otpevali himnu Srbije, a zatim su odbojkašice i selektor pozdravili gradjane.

„Hvala na podršci tokom takmičenja i kad je išlo malo slabije, što ste verovali u nas, ovo zlato je svakako i vaše. Zahvalila bih i svima iz Republike Srpske i Crne Gore i želim da pošaljem svu ljubav sveta za moje Kosovo!“, rekla je reprezentativka Milena Rašić.

Odbojkašice Srbije osvojile su zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Japanu, pošto su u finalu u Jokohami pobedile Italiju sa 3:2 u setovima.

U Beograd, gde ih je na aerodromu dočekalo nekoliko stotina navijača, doputovale su sinoć, a danas popodne su bile na prijemu kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Najbolja odbojkašica Svetskog prvenstva Tijana Bošković je rekla da je jedva čekala da se vrati u Srbiju.

„Drago mi je što se posle godinu dana nalazimo na istom mestu, ovog puta malo većim povodom. Hvala za bezrezervnu podršku, vi ste naš vetar u ledja. Potrudićemo se da vas u narednom periodu još više obradujemo i da se zajedno radujemo“, obećala je ona.

Selektor Zoran Terzić je rekao da se nada da će tim ostati na okupu za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.

„Hvala za ljubav i podršku koju osećamo bez obzira da li igramo blizu ili u Japanu! Imam molbu za vas, ovo prvenstvo je specifično jer smo osvojili vrh sveta i sasvim je moguće da neke od njih počnu da razmišljaju da je to kruna karijere i da prestanu da igraju za reprezentaciju. Meni treba vaša pomoć, da ih ostavim u reprezentaciji barem do Tokija“, dodao je on.

Kapiten Srbije Maja Ognjenović zahvalila je svima na podršci.

„Bili ste nam vetar u ledja, vi ste naš motiv i naša snaga da budemo još bolje. Šaljemo vam svu ljubav ovog sveta“ Nadam se da ćemo nas 14 da ispunimo Terzinu želju, da budemo na okupu za Olimpijske igre u Tokiju“, rekla je ona.

Odbojkašica Bojana Milenković, koja se povredila tokom turnira, poslala je video-poruku iz Firence. Ona je rekla je da je „srcem i osmehom tu“ i zahvalila svima za podršku.

„Ovaj san se sanja ceo život, mi smo ga dosanjale, osvojile smo svetsko zlato. Hajde sad da dosanjamo još jedan san koji se zove Tokio“, navela je ona.

(Beta)