Hiljade navijača Lestera u memorijalnoj šetnji za žrtve helikopterske nesreće

Hiljade navijača Fudbalskog kluba Lester učestvovalo je danas u memorijalnoj šetnji u čast poginulima u padu helkoptera na parkingu pored klupskog stadiona.

Medju pet poginulih u padu helikoptera 27. oktobra bio je i predsednik Lestera Višaj Šrivadanapraba

Memorijalna šetnja „5.000-1“ nazvana je po šansama koje su kladionice 2016. godine davale Lesteru da osvoji Premijer ligu.

Navijači su učestvovali u šetnji od centralnog gradskog trga do stadiona „King pauer“ gde se danas od 16.00 igra utakmica Premijer lige protiv Banrlija.

Klub je u petak objavio planove za postavljanje statue predsednika Višaja ispred stadiona.

Navijači su na putu do stadiona pevali pesme u čast poginulog predsednika, a jedna od njih je bila i „Šampioni Engleske, ti si nas doveo do toga da to pevamo“.

(Beta)