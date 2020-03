Hit bivšeg svetskog broja 1: Kako biti bolji od Novaka? – U penziju dok još imaš pozitivan skor

Endi Rodik je jedan od retkih tenisera koji je bio bolji od Novaka Đokovića u međusobnim duelima, a preko „Tvitera“ su ga pitali za savet kako to uspeti.

„Rodik je jedini teniser u istoriji koji je posle pet i više mečeva bolji od Novaka Đokovića u međusobnim duelima. Endi, kako je to moguće?“, bilo je pitanje, a onda je usledio pomalo i šaljiv odgovor.

Sure. Retire before you have to play him again …… https://t.co/ivPfCB744S

— andyroddick (@andyroddick) February 29, 2020