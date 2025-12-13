Hofenhajm pobedio HSV u Bundesligi, Ajntraht bolji od Augsburga

Fudbaleri Hofenhajma pobedili su danas na svom terenu u Zinshajmu HSV 4:1, u utakmici 14. kola Bundeslige.

Prednost Hofenhajmu doneo je Griša Promel golom u osmom minutu, a vođstvo je uvećao Ozan Kabak pogotkom u 31. minutu.

Treći gol za Hofenhajm postigao je Tim Lemperle u 65. minutu, a četvrti Fisnik Aslani u 72. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač HSV-a Rajan Filip pogotkom u 82. minutu.

Filip je imao šansu da iz penala u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena dođe do svog drugog pogotka, ali nije uspeo da realizuje udarac sa „bele tačke“.

Hofenhajm je četvrti na tabeli sa 26 bodova, dok HSV zauzima 14. mesto sa 15 bodova.

Hofenhajm će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Štutgarta, dok će HSV u Hamburgu dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Ajntraht je na svom terenu u Frankfurtu pobedio Augsburg 1:0.

Pobedonosan gol za Ajntraht postigao je Ricu Doan u 68. minutu.

Augsburgu su dva gola poništena zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologje. Prvi je postigao Krislen Macima u trećem minutu, a drugi Noakai Benks u 86. minutu.

Ajntraht je peti na tabeli sa 24 boda, dok Augsburg zauzima 15. mesto sa 13 bodova.

Ajntraht će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a, dok će Augsburg dočekati Verder Bremen.

Volfsburg je na gostujućem terenu pobedio Borusiju Menhengladbah 3:1.

Prednost Volfsburgu doneo je Patrik Vimer pogotkom u četvrtom minutu, a izjednačenje Borusiji vezista gostujućeg tima Konstantinos Kulierakis autogolom u 22. minutu.

Vođstvo Volfsburgu vratio je Mohamed Amura golom u 30. minutu, a konačan rezultat je četiri minuta kasnije postavio Vimer, svojim drugim pogotkom na utakmici.

Oba tima su imala po jedan gol poništen zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije. Volfsburgu je poništen pogodak Lovra Majera u 64. minutu, a Borusiji gol Harisa Tabakovića u 72. minutu.

Volfsburg zauzima 13. mesto na tabeli sa 15 bodova, dok se Borusija Menhengladbah nalazi na 11. poziciji sa 16 bodova.

Volfsburg će u narednom kolu dočekati Frajburg, dok će Borusija Menhengladbah igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund.

Sankt Pauli je na svom terenu u Hamburgu pobedio Hajdenhajm 2:1.

