Hokejaši Finske u polufinalu ZOI

Aktuelni olimpijski šampion hokejaška reprezentacija Finske plasirala se u polufinale Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, pošto je večeras u četvrtfinalu posle produžetka pobedila selekciju Švajcarske 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).
Golove za reprezentaciju Finske postigli su Sebastijan Aho, Miro Heiskanen i Arturi Lehkonen.
Za selekciju Švajcarske pogotke su postigli Damijan Rija i Nino Niderajter.
Uz reprezentaciju Švajcarske, plasman u polufinale su ranije danas obezbedile i selekcije Slovačke i Kanade, dok će poslednji polufinalista biti pobednik duela između Sjedinjenih Američkih Država i Švedske.
