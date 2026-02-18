Hokejaši Finske u polufinalu ZOI

Aktuelni olimpijski šampion hokejaška reprezentacija Finske plasirala se u polufinale Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, pošto je večeras u četvrtfinalu posle produžetka pobedila selekciju Švajcarske 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).

Golove za reprezentaciju Finske postigli su Sebastijan Aho, Miro Heiskanen i Arturi Lehkonen.

Za selekciju Švajcarske pogotke su postigli Damijan Rija i Nino Niderajter.

Uz reprezentaciju Švajcarske, plasman u polufinale su ranije danas obezbedile i selekcije Slovačke i Kanade, dok će poslednji polufinalista biti pobednik duela između Sjedinjenih Američkih Država i Švedske.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com