Hokejaši SAD poslednji polufinalisti ZOI

Hokejaši Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se večeras u Milanu u polufinale Zimskih olimpijskih igara, pošto su nakon produžetka pobedili Švedsku sa 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Selekcija SAD povela je u 12. minutu druge trećine, kada je pogodak postigao Dilan Larkin.

Švedska je do izjednačenja došla u samoj završnici regularnog vremena, pošto je u 19. minutu trećeg perioda gol postigao Mika Zibanejad.

U produžetku koji se igrao u sastavu tri na tri odlučujući pogodak za SAD postigao je Kvin Hjuz u četvrtom minutu.

Polufinala Zimskih olimpijskih igara na programu su u petak, 20. februara. SAD će igrati protiv Slovačke, dok se u drugom polufinalu sastaju aktuelni olimpijski prvaci Finci i selekcija Kanade.

(Beta)

