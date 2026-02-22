Hokejaši SAD prvi put od 1980. godine olimpijski šampioni

Muška hokejaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je danas zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je u finalu pobedila Kanadu posle produžetka sa 2:1 (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0).

Selekcija SAD povela je golom Meta Boldija u prvoj trećini, u drugoj je za izjednačenje Kanade pogodio Kejl Makar i tim rezultatom je završen regularni deo ovog finala.

Pobedu Amerikancima je u produžetku doneo Džek Hjuz.

Ovo je treća zlatna medalja za selekciju SAD, a prva još od davne 1980. godine.

Na drugoj strani, Kanada nije uspela da deseti put u istoriji osvoji najsjajnije odličje.

Bronzanu medalju osvojili su hokejaši Finske pošto su u utakmici za treće mesto pobedili Slovačku sa 6:1.

Finale između SAD i Kanade bio je poslednji sportski događaj na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

(Beta)

