Hokejašica Najt: Neukusna šala Trampa zasenila uspeh američkih sportistkinja na ZOI

Kapiten ženske hokejaške reprezentacije SAD Hilari Najt rekla je danas da je neukusna šala američkog predsednika Donalda Trampa zasenila uspeh sportistkinja na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, na kojima je njena ekipa osvojila zlatnu medalju.

Ženska i muška hokejaška reprezentacija SAD osvojili su zlatne medalje na nedavno završenim Igrama u Milanu i Kortini.

Tramp je pozvao mušku selekciju da čestita, pozvao je igrače na svoj govor o stanju nacije i rekao da će morati da pozove i ženski tim ili će „verovatno biti smenjen“.

Ženska reprezentacija je odbila poziv da prisustvuje govoru koji je Tramp u utorak održao u Vašingtonu.

„Bila je to neka vrsta neukusne šale i nažalost zasenila je veliki deo uspeha, uspeha samo žena na Igrama koje nose olimpijski tim SAD i osvajaju zlatne medalje“, rekao je Najt za I-Es-Pi-En (ESPN).

Američki hokejaši kritkovani su nakon što se nekolicina igrača nasmejala kada je Tramp to izjavio, ali je Najt rekla da se obe ekipe poštuju i podržavaju.

„Momci su bili u teškoj situaciji i mislim da je šteta što su ova priča i narativ nekako naduvani i zasenili su tu povezanost i istinsko interesovanje jedne za druge i međusobno bodrenje“, navela je Najt.

Ona je završila olimpijsku karijeru sa 15 golova, što je najveći broj golova u muškoj i ženskoj konkurenciji u američkom hokeju. Osvojila je pet olimpijskih medalja, dve zlatne i tri srebrne.

Najt je rekla da se nada da će se kontroverza oko Trampa pokazati kao „zaista dobra pouka, da se koncentrišemo na to kako govorimo o ženama, ne samo u sportu nego i u čitavoj industriji“.

(Beta)

