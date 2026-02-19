Hokejašice SAD osvojile zlatnu olimpijsku medalju

Ženska hokejaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je večeras zlatnu olimpijsku medalju, pošto su u Milanu u finalu nakon produžetaka pobedile selekciju Kanade sa 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Kanada je povela u prvom minutu druge trećine, kada je gol postigla Kristin O’Nil, da bi SAD do izjednačenja stigle dva minuta pre kraja trećeg perioda golom Hilari Najt.

Pobedu SAD u produžetku donela je Megan Keler golom u petom minutu.

Ovo je za SAD treće olimpijsko zlato u ženskom hokeju, prvo nakon Igara u Pjongčangu 2018. godine, a na preostalih pet olimpijskih turnira slavila je Kanada.

Bronzu je ranije danas osvojila selekcija Švajcarske pobedom nad Švedskom posle produžetka sa 2:1.

(Beta)

