Hokejašice SAD osvojile zlatnu olimpijsku medalju

Ženska hokejaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je večeras zlatnu olimpijsku medalju, pošto su u Milanu u finalu nakon produžetaka pobedile selekciju Kanade sa 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Kanada je povela u prvom minutu druge trećine, kada je gol postigla Kristin O’Nil, da bi SAD do izjednačenja stigle dva minuta pre kraja trećeg perioda golom Hilari Najt.
Pobedu SAD u produžetku donela je Megan Keler golom u petom minutu.
Ovo je za SAD treće olimpijsko zlato u ženskom hokeju, prvo nakon Igara u Pjongčangu 2018. godine, a na preostalih pet olimpijskih turnira slavila je Kanada.
Bronzu je ranije danas osvojila selekcija Švajcarske pobedom nad Švedskom posle produžetka sa 2:1.
(Beta)
