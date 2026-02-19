Hokejašice Švajcarske osvojile bronzu na ZOI

Ženska hokejaška reprezentacija Švajcarske osvojila je danas bronzanu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je posle produžetka pobedila Švedsku 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Pobedonosni gol postigla je Alina Miler u 9:09 minutu produžetka.

Ona je i 2014. godine, kao 15-godišnjakinja, postigla pobedonosni gol protiv Švedske za olimpijsku bronzu na Igrama u Sočiju.

Švajcarska je tako osvojila drugu olimpijsku bronzu u ženskoj konkurenciji.

Švedska je povela golom Mire Jungaker, a izjednačila je Sinja Leman.

Golman Švajcarske Andrea Brendli imala je 32 odbrane, a sa druge strane Eba Svenson Traf zaustavila je 23 šuta.

U finalu večeras igraju SAD – Kanada.

(Beta)

