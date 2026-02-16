Holandska brzoklizačica na kratkim stazama Felzebur osvojila zlato u trci na 1000 metara na ZOI

Holandska brzoklizačica na kratkim stazama Ksandra Felzebur osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 1000 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Holanđanka je pobedila sa vremenom od 1:28,437 minuta.

Ovo je drugo osvojeno zlato za Felzebur na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama, pošto je holandska brzoklizačica na kratkim stazama već osvojila zlatnu medalju i u trci na 500 metara.

Srebro u današnjoj trci na 1000 metara osvojila je Kanađanka Kortni Saro sa rezultatom od 1:28,523 minuta, dok je bronza pripala južnokorejskoj takmičarki Gili Kim sa vremenom od 1:28,614 minuta.

(Beta)

