Holandska brzoklizačica Velzebur osvojila zlato na 500 metara na kratkim stazama na ZOI

Holanđanka Ksandra Velzebur osvojila je večeras zlatnu medalju u brzom klizanju na kratkim stazama na 500 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Velzebur je pobedila rezultatom 41,609 sekundi.
Ona je dominirala tokom dana, u četvrtfnalu je postavila novi olimpijski rekord od 41,852 sekudi, a u polufinalu novi svetski rekord od 41,399 sekundi.
Srebrnu medalju osvojila je Italijanka Arijana Fontana rezultatom 42,294 sekunde. To je njena 13. olimpijska medalja u karijeri.
Kanađanka Kortni Saro osvojila je bronzu sa 42,427 sekundi.
(Beta)
