Holandska policija privela 180 navijača Napolija uoči utakmice u Ajndhovenu

Policija u Ajndhovenu privela je 180 navijača Napolija zbog straha od nemira uoči večerašnje utakmice u Ligi šampiona.

PSV i Napoli igraju večeras od 21 čas u Ajndhovenu, a policija iz tog grada saopštila je da je privela navijače italijanske ekipe i autobusom ih prebacila u policijsku stanicu na ispitivanje, „pošto je njihovo ponašanje dovelo do nereda“.

Takođe, privedena su i četvorica navijača PSV-a na drugoj lokaciji u gradu.

Gradske vlasti proglasile su večerašnji duel utakmicom visokog rizika.

Nadležni su prošle sedmice napravili zonu bezbednosnog rizika u centru grada i oko stadiona PSV-a, zbog straha od sukoba navijača. Policija je time dobila dodatna ovlašćenja da prati i kontroliše masu i pretresa navijače zbog oružja i pirotehnike.

PSV je u prva dva kola Lige šampiona osvojio bod, a Napoli ima tri.

(Beta)

