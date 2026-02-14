Holandski brzoklizač na kratkim stazama Van t Vaut osvojio zlato u trci na 1500 metara na ZOI

Holandski takmičar Jens van t Vaut osvojio je večeras zlatnu medalju u brzom klizanju na kratkoj stazi od 1500 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Holanđanin je pobedio sa vremenom od 2:12,219 minuta.

Van t Vautu je ovo drugo osvojeno zlato u brzom klizanju na kratkim stazama na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama, nakon što je osvojio i zlatnu medalju u trci na 1000 metara.

Srebro u večerašnjoj trci na 1500 metara osvojio je Južnokorejac Dehon Hvan sa vremenom od 2:12,304 minuta, dok je bronza pripala Letoncu Robertsu Kruzbergsu sa rezultatom od 2:12,376 minuta.

Za razliku od „pravog“ brzog klizanja na takozvanim dugim stazama, odnosno u arenama u kojima jedan krug iznosi 400 metara, brzo klizanje na kratkim stazama se održava u klasičnim hokejaškim dvoranama, u kojima je jedan krug dugačak 111 metara.

Na kratkim stazama se u jednoj trci može naći 4 do 7 takmičara istovremeno, kontakti, sudari i povrede (ali i uzbuđenja) su mnogo češći nego na dugim stazama na kojima se isključivo bore po dva takmičara istovremeno, a ukupni pobednik se dobija na osnovu postignutih vremena.

Arene za duge staze brzog klizanja su znatno skuplje i teže za održavanje pa ih stoga i mnoge razvijene i bogate zemlje, iako posvećene zimskim sportovima – nemaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com