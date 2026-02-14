Holandski brzoklizač Van t Vaut osvojio zlato u trci na 1500 metara na ZOI

Holandski takmičar Jens van t Vaut osvojio je večeras zlatnu medalju u brzom klizanju na kratkoj stazi od 1500 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Holanđanin je pobedio sa vremenom od 2:12,219 minuta.

Van t Vautu je ovo drugo osvojeno zlato u brzom klizanju na kratkim stazama na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama, nakon što je osvojio i zlatnu medalju u trci na 1000 metara.

Srebro u večerašnjoj trci na 1500 metara osvojio je Južnokorejac Dehon Hvan sa vremenom od 2:12,304 minuta, dok je bronza pripala Letoncu Robertsu Kruzbergsu sa rezultatom od 2:12,376 minuta.

(Beta)

