Holender: Hvala Partizanu, videćemo šta donosi ovaj put

BEOGRAD – Dosadašnji fudbaler Partizana Filip Holender priznao je da je morao da napusti „crno-bele“ kako bi imao veću minutažu u Vašašu.

Holender je u sezoni 2020/2021 prešao na pozajmicu u Partizan iz Lugana, a zatim je potpisao ugovor sa „crno-belima“. On je iz beogradskog kluba otišao u Vašaš kao slobodan igrač.

„Koliko god je bilo teško i naporno, jer je u klubu kao što je Partizan konstantan pritisak, bilo mi je prelepo sa jedne strane, i zahvalan sam Bogu na prilici što sam mogao da igram za tako jedan veliki klub i delim svlačionicu sa velikim igračima, sjajnim trenerima, svima kojima je Partizan u srcu. Stoga želim da pohvalim sve do jednog koji se ne vide, a koji su bili tu, uz nas, koji su mi pomogli, pored svih saigrača i trenera: fizioterapeuti, ekonomi, doktori, svi zaposleni u Sportskom centru Partizan -Teleoptik. Za mene je to bilo jedno lepo životno iskustvo i lep period iza mene“, rekao je Holender za klupski sajt Partizana.

On je istakao da ga put dalje vodi u Vašas.

„Fudbal je igra koja vas u životu vodi na različite strane sveta. Ja sam profesionalni fudbaler i meni je potrebno da igram, jer se tako svako od nas oseća živim i srećnim. Svako ima svoj put, moj je ovakav i ovako je trebalo da se desi. Želim da što više igram i dajem golove i pomognem ekipi u svemu što nosi fudbal i da pokušam da to, kako smo pobeđivali u Partizanu, sada uradim i na nekom drugom polju, u Mađarskoj, gde sam već bio duži period. Videćemo šta donosi ovaj put, ali bio je jedini koji sam mogao i trebalo da izaberem, u ovom trenutku“ rekao je Holender.

On je zahvalio svima na saradnji i poželeo klubu i navijačima mnogo sreće.

„Svi koji me poznaju, znaju koliko sam zahvalan za sve i bio presrećan što sam mogao da sa svim tim ljudima živim i radim. Partizanu, navijačima i igračima želim sreću i verujem i želim da se što pre vrate na prave staze. Verujem da, šta god je trenutno, sve će se doći na svoje mesto. Nadam se, navijam i uvek ću dolaziti na stadion sa svojom porodicom, kad god budem u prilici i to je nešto što he ostati tako do kraja mog života. Još jednom hvala i napred Partizan“, istakao je Holender.

(Tanjug)

