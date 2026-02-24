Horner: Verstapen nije odgovoran za moju smenu u Red Bulu

Nekadašnji direktor Red Bula Kristijan Horner rekao je da ne veruje da je vozač tog tima Formule 1 Maks Verstapen na bilo koji način odgovoran za njegovu smenu sa te funkcije.

On je u julu prošle godine dobio otkaz u Red Bulu nakon perioda loših rezultata i unutrašnjih sukoba, a u septembru je postigao nagodbu o raskidu ugovora vrednu 60 miliona evra.

U Netfliksovoj seriji „Drive To Survive“, Horner je kazao da veruje da je to bila odluka izvršnog direktora kompanije Red Bul za korporativne projekte i investicije Olivera Minclafa i tadašnjeg savetnika Red Bula Helmuta Marka, a ne Verstapena i njegovog oca Josa.

„Njegov otac nikada nije bio moj obožavalac, ali ne verujem da su oni bili na bilo koji način odgovorni. Mislim da je to bila odluka Minclafa, uz Helmutove savete. Mislim da su se stvari promenile unutar tima. Osnivač je umro (suonivač Ditrih Matešic koji je umro 2022), a posle njegove smrti verovatno je smatrano da imam previse kontrole“, rekao je Horner.

U to vreme, Verstapen se još nije bio obavezao da će ostati u Red Bulu do 2026. godine, što je učinio nekoliko nedelja nakon što je Hornera na mestu šefa tima zamenio Loran Mekis.

„Osećam pravi gubitak i bol. Sve je bilo prilično iznenadno. Nisam baš imao priliku da se oprostim kako treba. Oduzeto mi je nešto što nije bio moj izbor, što mi je bilo veoma važno“, rekao je Horner o svom odlasku iz tima u Netfiksovoj seriji.

Objava da Horner više nije šef tima stigla je više od godinu dana nakon što ga je zaposlena u ekipi optužila za seksualno uznemiravanje. Kompanija Red Bul ga je u dve istrage oslobodila optužbi.

Horner je bio na čelu tog tima Formule 1 tokom celog tog procesa.

(Beta)

