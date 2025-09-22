Horner zvanično napustio Red Bul, otpremina 60 miliona evra

Bivši šef ekipe Formule 1 Red Bul Kristijan Horner zvanično je napustio tim nakon što je postignut dogovor o raskidu ugovora, saopšteno je danas iz austrijske ekipe.

Iako zvanični detalji nisu objavljeni, izvor blizak Red Bulu preneo je za Bi Bi Si Sport da je Horner dobio otpremninu od 60 miliona evra, što predstavlja jednu od najvećih isplata u istoriji sporta.

Horner (51) vodio je Red Bul od njegovog osnivanja 2005. godine, osvojivši osam titula u konkurenciji vozača i šest u konkurenciji konstruktora. Njegov ugovor, vredan 12 miliona evra godišnje, bio je važeći do 2030. godine.

Red Bul je još 9. jula saopštio da je Horner „oslobođen operativnih dužnosti“, a odluka je usledila posle turbulentnog perioda od 18 meseci, tokom kojeg je bivši šef tima bio optužen za seksualno uznemiravanje. Iako je u dva navrata oslobođen optužbi, slučaj je otvorio pitanje unutar ekipe i ukazao na pad forme Red Bula.

Tokom protekle godine tim su napustili i dugogodišnji glavni dizajner Adrian Njui, sportski direktor Džonatan Vitli i šef strategije Vil Kortni, što je dodatno oslabilo Red Bul.

Horner je, prema navodima britanskih medija, izgubio podršku glavnog akcionara Čalerm Juvitje i izvršnog direktora Olivera Minlafa, koji je posle slabog nastupa na Velikoj nagradi Britanije doneo odluku o njegovom otkazu.

„Sa svojim neumornim zalaganjem, iskustvom, stručnim znanjem i inovativnim razmišljanjem, Horner je bio ključan za to da Red Bul postane jedan od najuspešnijih i najatraktivnijih timova u Formuli 1“, naveo je Minklaf u saopštenju.

Horner se zahvalio na ukazanoj prilici i istakao da mu je „čast i privilegija“ što je bio na čelu Red Bula.

„Najveće zadovoljstvo bilo mi je da okupim i vodim izuzetnu grupu talentovanih i posvećenih ljudi, i gledam kako tim, nastao iz jedne kompanije za energetska pića, pobeđuje najveće automobilske brendove na svetu“, poručio je Horner.

(Beta)

