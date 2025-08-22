Hose Ignasio Prades Pons novi selektor rukometašica Srbije

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije (RSS) imenovao je danas Španca Hosea Ignasija Pradesa Ponsa za selektora ženske seniorske reprezentacije.

Španski stručnjak je potpisao trogodišnji ugovor, a na klupi reprezentacije Srbije je zamenio Norvežanina Benta Dala.

„Prades Pons je do sada bio selektor Španije i uspešan klupski trener više ekipa. Ima zvanje EHF Master kouč“, piše u saopštenju RSS-a.

Reprezentacija Srbije se pod vođstvom Dala plasirala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj i Holandiji.

(Beta)

