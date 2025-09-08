Hrvatska pobedila Crnu Goru, Švajcarska bolja od Slovenije

Fudbaleri Hrvatske pobedili su večeras na svom terenu u Zagrebu selekciju Crne Gore 4:0, u meču grupe L kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Hrvatsku bili su Kristijan Jakić u 35, Andrej Kramarić u 51, Edvin Kuč autogol u 86. i Ivan Perišić u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Crna Gora je od 42. minuta igrala sa igračem manje pošto je drugi žuti karton dobio Andrija Bulatović.

U istoj grupi, Farska Ostrva su na gostujućem terenu pobedila Gibraltar 1:0, golom Martina Agnarsona u 68. minutu.

Hrvatska i Češka su na deobi prvog mesta sa po 12 bodova, Crna Gora i Farska Ostrva imaju p šest, a Gibraltar je peti bez bodova.

U narednom kolu, Hrvatska će gostovati Češkoj, dok će Crna Gora gostovati Farskim Ostrvima.

U grupi B, Švajcarska je na svom terenu u Bazelu pobedila Sloveniju 3:0.

Golove za Švajcarsku su postigli Niko Elvedi u 18, Brel Embolo u 33. i Dan Ndoje u 38. minutu.

U istoj grupi, Kosovo je kao domaćin u Prištini pobedilo Švedsku 2:0.

Švajcarska je prva u grupi sa šest bodova, Kosovo drugo sa tri, a Slovenija i Švedska su na deobi trećeg mesta sa jednim bodom.

U narednom kolu, Švajcarska će gostovati Švedskoj, a Slovenija će gostovati Kosovu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com