Hrvatska pobedila Crnu Goru, Švajcarska bolja od Slovenije

Fudbaleri Hrvatske pobedili su večeras na svom terenu u Zagrebu selekciju Crne Gore 4:0, u meču grupe L kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Strelci za Hrvatsku bili su Kristijan Jakić u 35, Andrej Kramarić u 51, Edvin Kuč autogol u 86. i Ivan Perišić u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.
Crna Gora je od 42. minuta igrala sa igračem manje pošto je drugi žuti karton dobio Andrija Bulatović.
U istoj grupi, Farska Ostrva su na gostujućem terenu pobedila Gibraltar 1:0, golom Martina Agnarsona u 68. minutu.
Hrvatska i Češka su na deobi prvog mesta sa po 12 bodova, Crna Gora i Farska Ostrva imaju p šest, a Gibraltar je peti bez bodova.
U narednom kolu, Hrvatska će gostovati Češkoj, dok će Crna Gora gostovati Farskim Ostrvima.
U grupi B, Švajcarska je na svom terenu u Bazelu pobedila Sloveniju 3:0.
Golove za Švajcarsku su postigli Niko Elvedi u 18, Brel Embolo u 33. i Dan Ndoje u 38. minutu.
U istoj grupi, Kosovo je kao domaćin u Prištini pobedilo Švedsku 2:0.
Švajcarska je prva u grupi sa šest bodova, Kosovo drugo sa tri, a Slovenija i Švedska su na deobi trećeg mesta sa jednim bodom.
U narednom kolu, Švajcarska će gostovati Švedskoj, a Slovenija će gostovati Kosovu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com