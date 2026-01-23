Hrvatska teniserka Jana Fet privremeno suspendovana zbog dopinga

Hrvatska teniserka Jana Fet privremeno je suspendovana pošto su njeni doping rezultati bili pozitivni na tri zabranjene supstance, saopštila je danas Agencija za integritet tenisa (ITIA).

Fet, 189. teniserka sveta, testirana je prošlog novembra dok je igrala za Hrvatsku u plej-ofu Bili Džin King kupa.

Njeni A i B uzorci bili su pozitivni na zabranjene supstance.

„Uzorak je podeljen na A i B uzorke, a naknadna analiza pokazala je da A uzorak sadrži tri zabranjene stvari, ostarin (S-22), metabolit LGD-4033 i metabolit GW501516. Uzorak B analiziran je u sredu, 14. januara i potvrdio je nalaze A uzorka,“ navodi se u saopštenju ITIA.

Fet ima pravo da se žali na izricanje privremene suspenzije nezavisnom predsedniku suda, ali do danas to nije učinila, piše u saopštenju.

Najbolji plasman u karijeri ostvarila je krajem oktobra 2017. godine, kada je bila 97. na WTA listi.

