Hrvatska teniserka Jana Fet privremeno suspendovana zbog dopinga

Fet, 189. teniserka sveta, testirana je prošlog novembra dok je igrala za Hrvatsku u plej-ofu Bili Džin King kupa.
Njeni A i B uzorci bili su pozitivni na zabranjene supstance.
„Uzorak je podeljen na A i B uzorke, a naknadna analiza pokazala je da A uzorak sadrži tri zabranjene stvari, ostarin (S-22), metabolit LGD-4033 i metabolit GW501516. Uzorak B analiziran je u sredu, 14. januara i potvrdio je nalaze A uzorka,“ navodi se u saopštenju ITIA.
Fet ima pravo da se žali na izricanje privremene suspenzije nezavisnom predsedniku suda, ali do danas to nije učinila, piše u saopštenju.
Najbolji plasman u karijeri ostvarila je krajem oktobra 2017. godine, kada je bila 97. na WTA listi.
(Beta)
