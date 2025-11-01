Hulkenberg poslao na dobrotvornu aukciju svoju kacigu iz trke u Meksiku

Vozač Zaubera Niko Hulkenberg poslao je na dobrotvornu aukciju kacigu koju je nosio tokom trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksika.

Aukcija za Haner fondaciju, koja radi na podršci ženama i deci koji žive u siromaštvu, obaviće se 18. novembra putem sajta F1 Authentics, a početna cena je 5.000 funti.

„Oduševljen sam što sarađujem sa fondacijom na ovom projektu. Fondacija je posvećena poboljšanju razvoja zdravstvenih ustanova i socijalnih institucija širom sveta. Ovo je sjajna i važna inicijativa koju sa zadovoljstvom podržavam doniranjem kacige koju sam nosio prošle nedelje u trci“, naveo je Hulkenberg, preneli su nemački mediji.

Hulkenberg nije završio trku u Meksiku zbog problema sa motorom.

Njegova kaciga bila je posebno dizjanirana za trku u Meksiko sitiju i na njoj je nacrtan Pjedra del Sol, odnosno astečki kalendar Sunčev kamen.

(Beta)

