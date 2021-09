„Hvala bogu, nisi idiot“: Hit razgovor Van Gala i mladog fudbalera

Proslavljeni fudbalski stručnjak Luj Van Gal vratio se na klupu Holandije. Ovo je bivšem treneru Ajaksa, Barselone, AZ Alkmara, Bajerna i Mančester junajteda treći mandat na klupi „Oranja“.

Dutch youth international Quinten Timber joined Oranje training. He was naturally welcomed by national team boss Louis van Gaal.

Van Gaal: "I'm vaccinated. Are you?"

Timber: "Yeah, me too."

Van Gaal: "Thank god. You're not an idiot." pic.twitter.com/6JOQh7JyGC

