I Miloš Milosavljević nije prošao kvalifikacije u kros kantri sprintu na ZOI

Srpski reprezentativac Miloš Milosavljević zauzeo je danas 87. mesto u kavlifikacijama trke klasičnog sprinta u kros kantriju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Milosavljević je trku završio za 3:47,03 minuta, što nije bilo dovoljno za plasman među 30 najboljih i plasman u narednu rundu takmičenja.

On je imao zaostatak od 39,66 sekundi za pobednikom kvalifikacija, Norvežaninom Johanesom Hesflotom Klebom.

U kvalifikacijama je danas učestvovala i Anja Ilić, koja je na kraju zauzela pretposlednje, 88. mesto.

Ilić sledeći nastup očekuje 12. februara u trci na deset kilometara slobodnim stilom, dok će Milosavljević u istoj disciplini nastupiti dan kasnije.

(Beta)

