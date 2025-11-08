Ife Lundberg nije više košarkaš Partizana

„Nakon sezone 2024/25 u kojoj je sa crno-belima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere“, piše u objavi Partizana na društvenoj mreži Iks (X).

Lundberg nije bio u sastavu Partizana ni na jednoj utakmici ove sezone, nakon što je predsednik crno-belih Ostoja Mijailović u avgustu saopštio da klub više ne računa na 30-godišnjeg danskog beka.

Lundberg je u crno-bele došao u junu prošle godine, a u Evroligi je prošle sezone u proseku beležio 7,9 poena, tri asistencije i 2,2 skoka.

Brojni mediji su preneli da se očekuje da će Lundberg uskoro postati igrač Makabija iz Tel Aviva.

(Beta)

