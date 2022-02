Ignjatović danas startuje na ZOI: Fokus je na kombinaciji

PEKING – Srpska skijašica Nevena Ignjatović danas će startovati na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, na trci spusta, koja će joj biti priprema za glavni cilj – nastup u alpskoj kombinaciji.

Ignjatović je posle poslednjeg treninga u ponedeljak izjavila da je u principu zadovoljna, imajući u vidu da je tek izašla iz povrede, ali da je očekivala malo bolji rezultat.

„Ovo je moj četvrti dan na skijama i ovde i generalno od povrede koja me je zadesila. U principu sam zadovoljna, mada sam očekivala i malo bolji nastup. Dala sam sve od sebe u smislu pristupa ovoj stazi. Palo je dosta snega prethodnog dana, tako da je staza lakša u odnosu na to kakva je bila na prvom zvaničnom treningu. Uživala sam, imam još dosta prostora za napredak. Sutra me očekuje trka spusta, mada želim da ponovim da je moj fokus na alpskoj kombinaciji. Nadam se da ću maksimalno savladati stazu do mog nastupa u ovoj disciplini“, izjavila je Ignjatović, a preneo sajt OKS.

Ženski spust na programu je danas od 4 sata ujutro po srpskom vremenu, a Ignjatovićeva startuje 34. od ukupno 36 prijavljenih takimičarki.

(Tanjug)

