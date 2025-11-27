Igor Kokoškov nije više trener Efesa

Srpski trener Igor Kokoškov više nije trener košarkaša Efesa, saopštio je danas taj turski klub.

„Efes rastao se sa trenerom Igorom Kokoškovim. Zahvaljujemo mu se na doprinosu klubu i želimo mu uspeh u daljoj karijeri“, naveo je Efes u kratkom saopštenju objavljenom na mrežama.

Klub je dodao i da će tim u narednom periodu voditi Radovan Trifunović, dok ne bude imenovan glavni trener.

Otkaz srpskom stručnjaku stigao je posle jučerašnjeg ubedljivog poraza od Monaka u Evroligi (102:66). Turski tim je trenutno na 15. mestu sa pet pobeda i osam poraza.

(Beta)

