Igor Tudor nije više trener Juventusa

Fudbalski klub Juventus otpustio je danas trenera Igora Tudora.

Uz Tudora, otkaz su dobili i članovi stručnog štaba Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Rikardo Ragnači, dok je za vršioca dužnosti trenera Juventusa imenovan Masimilijano Brambilja.

„Klub se zahvaljuje Igoru Tudoru i celom njegovom osoblju na profesionalizmu i posvećenosti tokom proteklih nekoliko meseci i želi im sve najbolje u budućim karijerama“, navodi se u saopštenju Juventusa.

Tudor je bio imenovan za trenera Juventusa u martu ove godine. Ekipu iz Torina je vodio na ukupno 24 utakmice, a otkaz je dobio nakon što njegov tim nije uspeo da zabeleži trijumf ni u jednom od poslednjih osam mečeva (pet remija i tri poraza).

Nakon osam odigranih kola u Seriji A, Juventus, za koji nastupa i srpski napadač Dušan Vlahović, zauzima osmo mesto na tabeli sa 12 bodova.

Juventus ove sezone učestvuje i u Ligi šampiona, u kojoj nakon tri odigrana kola zauzima 25. mesto na tabeli sa dva boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com