Igra se poslednje kolo jesenjeg dela Super lige, Partizan gostuje IMT-u, Zvezda dočekuje Mladost

Utakmicama 20. kola završava se jesenji deo fudbalske Super ligi Srbije, a u poslednjem kolu Partizan će gostovati IMT-u, dok će Crvena zvezda dočekati Mladost.

Partizan će u subotu od 18 časova u Loznici gostovati IMT-u, a crno-beli su u prošlom kolu obezbedili titulu jesenjeg prvaka. Partizan je prvi na tabeli sa 46 bodova, četiri više od drugoplasirane Crvene zvezde. IMT nakon dva vezana poraza zauzima 13. mesto sa 19 bodova.

Drugoplasirana Crvena zvezda, koja je poslednja dva kola bez pobede, će u subotu od 15.30 na svom terenu u Beogradu dočekati Mladost iz Lučana. Zvezda je druga na tabeli sa 42 boda, a Mladost je na devetom mestu sa 25 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina će u subotu od 14 časova u Ivanjici gostovati Javoru. Vojvodina, koja je vezala tri meča bez poraza, je treća na tabeli sa 37 bodova, a Javor je na 12. poziciji sa 21 bodom.

Pored ova tri duela u subotu će se odigrati još jedan meč – Radnički će od 13 časova na svom terenu u Nišu dočekati Železničar iz Pančeva.

Za nedelju su zakazane tri utakmice – od 13.00 u Staroj Pazovi OFK Beograd će dočekati TSC, duel Spartaka i Čukaričkog zakazan je za 15 časova i igra se u Subotici, dok će Radnik od 17 časova u Surdulici dočekati Novi Pazar.

Poslednja utakmica igra se u ponedeljak, kada će Napredak u Kruševcu ugostiti Radnički 1923.

Nakon zimske pauze, takmičenje u Super ligi se nastavlja 31. januara.

Parovi 20. kola Super lige Srbije:

Subota:

Radnički Niš – Železničar (13.00)

Javor – Vojvodina (14.00)

Crvena zvezda – Mladost (15.30)

IMT – Partizan (18.00)

Nedelja:

OFK Beograd – TSC (13.00)

Spartak – Čukarički (15.00)

Radnik – Novi Pazar (17.00)

Ponedeljak:

Napredak – Radnički 1923 (19.00)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com