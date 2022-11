Ilić: Respektujemo svakog rivala, ali se nikoga ne plašimo

MANAMA – Respektujemo svakog rivala, ali se nikoga ne plašimo. Razmišljamo isključivo o pobedama, ići ćemo utakmicu po utakmicu, sa željom da doguramo što dalje na Svetskom prvenstvu, izjavio je danas srpski fudbalski reprezentativac Ivan Ilić.

Ilić se oporavio od povrede koju je zaradio tokom meča Lige nacija protiv Norveške i spreman je da se stavi na raspolaganje selektoru Srbije Draganu Stojkoviću.

Fudbalska reprezentacija Srbije se nalazi u Manami, gde se priprema za sutrašnji prijateljski meč sa Bahreinom.

„Nismo pogrešili sa izborom sredine za ove kratke pripreme i za poslednju proveru pred meč sa Brazilom. Za razliku od nekih drugih reprezentacija, koje se pripremaju u Evropi, došli smo u Manamu gde je klima slična kao u Dohi. Taj prvi trening je bio dosta naporan, ali nas nešto slično očekuje u Kataru i dobro je da se što pre adaptiramo na vremenske uslove. U Oslu sam igrao sa lakšom povredom za koju se kasnije ispostavilo da je istegnuće mišiča, sada je sve ok i nema razloga za brigu“, rekao je Ilić, preneo je zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Ilića italijanski mediji već izvesno vreme porede sa kolegom iz nacionalnog tima Sergejem Milinković-Savićem.

„Svi u ekipi zračimo optimizmom, respektujemo svakog rivala, ali se nikoga ne plašimo. Razmišljamo isključivo o pobedama, ići ćemo utakmicu po utakmicu, sa željom da doguramo što dalje na SP. Ne vidim ništa sporno u tome što težimo samoj završnici, svi smo profesionalni sportisti i valjda je normalno da nas interesuju visoki ciljevi. Brazil je moćna ekipa, ali niko ne može da nam zabrani da uđemo otvorenog garda i da pokušamo da ih iznenadimo“, kazao je Ilić, koji je član Verone.

Ilić u Veroni igra sa kamerunskim reprezentativcem Martinom Honglom.

„Pričali smo o SP, rekao mi je da imaju malih problema sa Angisom iz Napolija. Bilo je frke sa timom, ali ne sumnjam da će se do početka turnira dobro pripremiti i da će svima u grupi biti veoma nezgodan protivnik“, rekao je Ilić.

Fudbaler Crvene zvezde Strahinja Eraković jedini je fudbaler iz Superlige Srbije na spisku Dragana Stojkovića.

„To je obaveza više. U Kataru branim čast domaćeg prvenstva i trudiću se da opravdam očekivanja fudbalske javnosti. Reprezentacija je mnogo viši nivo od Superlige Srbije i to poziva na još veću odgovornost. Informacija me je zatekla u autu, počeli su da me bombarduju pozivima i porukama, najpre porodica, pa svi ostali. Reakcija je bila fenomenalna, nisam mogao da verujem da sam se našao među putnicima za Katar, želeo bih da se zahvalim selektoru i stručnom štabu na ukazanom poverenju“, rekao je Eraković, koji neće biti jedini član Crvene zvezde na SP.

Golman Crvene zvezde Milan Borjan biće u reprezentaciji Kanade, a Osman Bukari će igrati za Ganu na Mundijalu.

„Bukari prati našu reprezentaciju, zna sa kakvim kvalitetom raspolažemo i dao nam je velike šanse za dobar plasman na Mundijalu. Borjanu sam poželeo da prođe grupu i da se sastanemo u nokaut fazi. Bilo bi lepo da se vidimo u finalu, da mu damo tri komada i da pokažemo ko je ko“, dodao je srpski fudbaler.

Eraković je istakao da je oduševljen atmosferom u nacionalnom timu.

„Nisam verovao da je sve na ovom nivou, dok nisam ušao u reprezentaciju i postao deo jedne fantastične grupe. Iako sam među najmlađima u timu, osećam se zaista lepo, svi me gledaju na isti način, od kapitena Dušana Tadića do mog druga Ilića. Dišemo kao jedan i to je najveća prednost ove generacije. Čekamo sa nestrpljenjem 24. novembar. Možda su nas neki svetski mediji prerano otpisali. Govori se mnogo o brazilskom inatu, pa valjda je srpski inat veći od brazilskog. O minutaži uopšte ne razmišljam, čast mi je što sam akter najveće smotre svetskog fudbala i uživam družeći se sa ovim divnim momcima“, zaključio je Eraković.

Srbija će u subotu otputovati u Dohu gde će se pripremati do početka SP. Naša selekcija će biti u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom. Srbija će prvi meč na Mundijalu odigrati 24. juna protiv selekcije Brazila.

(Tanjug)

