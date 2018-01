Impresivan povratak: Novak u prvom meču posle pauze „počistio“ Tima sa terena (foto, video)

Đoković je na egzibicionom turniru „Kujong klasik“ u Melburnu počistio sa terena petog tenisera sveta Dominika Tima sa 2:0, po setovima 6:1, 6:4 za 63 minuta, prenose sportski mediji.

Iako se radi o egzibicionom meču, videlo se koliko je Novaku stalo da pokaže svoj maksimum i zaista je na terenu delovao impresivno!

Pauza od 6 meseci mu nije smetala da za samo 21 minut osvoji prvi set protiv Tima, koji iza sebe ima sjajnu sezonu.

Impressive crowd trying to see Novak Djokovic in Kooyong #kooyongclassic #AusOpen pic.twitter.com/3x1HmAzNtt — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 10, 2018

Đoković je tukao rivala iz svih mogućih oružja, servis ga je odlično služio, a pogotovo ritern, pa je čak tri puta oduzeo servis Austrijancu.

He's a popular man!@DjokerNole fields questions from media while fans all try to get a snap or autograph from the 12-time Grand Slam champion. #KooyongClassic pic.twitter.com/pWqRxePE20 — Kooyong Classic (@KooyongClassic) January 10, 2018

Tim je u drugom setu podigao nivo servisa, pa u prvih devet gemova nije bilo brejka. Austrijanac je u nekoliko navrata opasno pretio da oduzme servis Đokoviću, ali mu to nije pošlo za rukom.