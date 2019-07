Index: Federer je najbolji ikad? Ne, Novak je…

ZAGREB – Novak Đoković je najbolji teniser ikad, niko nikad nije igrao na tom nivou, niko nikad nije bio tako dominantan, pa čak i da ne prestigne Rodžera Federera po broju gren slemova, tvrdi u opširnom tekstu novinar hrvatskog portala Index.hr Armin Hasanbegović.

Njegova priča počinje iz čuvenog polufinala US opena 2011. godine kada je Đoković spasio dve meč lopte protiv Federera, baš kao i juče u finalu Vimbldona.

„Nalazite se na najvećem teniskom stadionu na svetu. Gubite nakon tri i po sata igre. Čini vam se da su svi protiv vas, i sudija i 20.000 navijača i Oko sokolovo i skupljaci loptica. Preko puta se nalazi najtrofejniji teniser svih vremena. Isti onaj koji vam je tri meseca pre naneo prvi poraz u sezoni i prekinuo niz od 41 (!) pobede. Ima dve meč-lopte i servira na jednom od svojih najdražih turnira. Sve je spremno za slavlje i od vas se ocekuje samo da mu na mreži gospodski pružite ruku i čestitate“

„I šta vi napravite? Pošaljete sve u neku stvar, i sudiju i 20.000 onih koji su navijali protiv vas i Oko sokolovo koje vas je živciralo i skupljače loptica. Sve. I odigrate najbolji udarac u istoriji tenisa. Preokrenete meč“.

„Osam godina pose nalazite se na najpoznatijem teniskom stadionu na svetu. Gubite nakon četiri sata igre. Čini vam se da su svi protiv vas, i sudija i 15.000 navijača i Oko sokolovo i skupljači loptica. Čini vam se da niko na stadionu ne želi da vi prekinete jednu od najlepših sportskih prica“

„Preko puta se nalazi najtrofejniji teniser svih vremena. Isti onaj koji bi vam osvojenom titulom pobjegao na možda nedostižnih šest gren slemova razlike i možda vas izbacio iz rasprava o najvećem. Ima dve meč-lopte i servira na svom najdražem turniru. Sve je spremno za slavlje i od vas se očekuje samo da mu na mreži gospodski pružite ruku i cestitate“

„I šta vi napravite? Opet pošaljete sve u neku stvar, i sudiju 15.000 onih koji su navijali protiv vas i Oko sokolovo koje vas je živciralo i skupljace loptica. Sve. I odigrate najbolji udarac u meču. Preokrenete meč. Najduži meč u istoriji finala Vimbldona i jedan od najvećih mečeva svih vremena. Naterate Amerikance koji su vas provocirali i Britance koji su pljeskali vašim dvostrukim pogreškama, Švajcarce, koje ste rasplakali i najtrofejnijeg svih vremena da svi uglas kažu: „Ovaj čovek je čudo“

Autor ističe da nema dileme da je Novak najbolji, a priznaje da je mislio da to nikad neće priznati.

„Kad bi Novak Đoković sutra završio karijeru, ostao bi upamćen kao najbolji teniser svih vremena. To neće priznati samo najtvrđi obožavatelji Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Ali i njima je sve jasno“.

U nastavku teksta Hasanvbegović je izneo brojne brojke koje dokazuju da je Đoković bez premca, od rivala u finalima, pozitivnog međusopbnog učinka protiv Federera i Nadala, činjenice da je jedini osvojio Mastersa, da je pobeđivao Nadala na šlaci (Federer nije), da je Federera dobnio u tri finala Vimbldona, a od njega izgubio samo prvo, 2007. na US openu, kad je imao 20 godina…

„Verujem da će do kraja karijere, možda cak i do kraja sledeće godine, uloviti i Federerov rekord po broju gren slemova. Čak i da to ne uspe, ostat ce najbolji kojeg smo gledali. Ne najtrofejniji, ne najomiljeniji, ne najelegantniji, ali najbolji“,. zaključuje se u tekstu.

(Tanjug)