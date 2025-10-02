Infantino: Fifa mora da promoviše mir, a ne da rešava politička pitanja

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino rekao je danas da ta organizacija mora da promoviše mir i jedinstvo i da ne može da rešava politička pitanja, u jeku poziva da se Izrael izbaci iz međunarodnih takmičenja.

Infantino je predvodio sastanak Saveta Fife, na čijem dnevnom redu nije bilo pitanje Izraela, koji će ovog meseca nastaviti takmičenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Brojne organizacije prethodnih nedelja tražile su od Fife i Evropske fudbalske unije (Uefa) da suspenduju Izrael nakon što je Istražna komisija Ujedinjenih nacija saopštila početkom septembra da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.

Infantino je pred Savetom od 37 članova naglasio „važnost promocije mira i jedinstva, posebno u kontekstu aktuelne situacije u Gazi“, navodi se u saopštenju Fife, koje se nije direktno odnosilo na Izrael.

„Fifa ne može da rešava geopolitičke probleme, ali može i mora da promoviše fudbal širom sveta koristeći njegove ujedinjujuće, obrazovne, kulturne i humanitarne vrednosti“, naveo je Infantino.

Fifa nije organizovala konferenciju za novinare pa Infantinu nije bilo moguće postavljati pitanja.

Današnjem sastanku u Cirihu prisustvovali su predsednik Uefa Aleksander Čeferin i čelnici grupe evropskih klubova, među kojima i predsednik Pari Sen Žermena Nasel al-Kelaifi.

Reprezentacija Izraela će 11. oktobra u Oslu igrati protiv Norveške, a tri dana kasnije u Udinama protiv Italije, u kvalifikcijama za Mundijal.

Norveška je jedna od fudbalskih asocijacija koje su tražile od Uefe da se održi glasanje na Izvršnom komitetu uoči sastanka Saveta Fife u Cirihu, u vezi suspenzije izraelskih ekipa iz međunarodnih takmičenja. Fudbalski savez Turske direktno je pozvao Uefu i Fifu da suspenduju Izrael.

Izvor Asošiejted presa naveo je da bi predlog najverovatnije bio usvojen, uprkos protivljenju Izraela i Nemačke.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) saopštila je krajem septembra da će nastojati da spreči svaki pokušaj da se Izraelu zabrani učešće na Svetskom fudbalskom prvenstvu 2026. godine.

Reprezentacija Izraela je treća u svojoj kvalifikacionoj grupi za Mundijal 2026. godine. Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na turnir, a drugoplasirane će igrati u baražu.

Izrael je redovno negirao da njegove akcije u Gazi predstavljaju genocid i naveo da su opravdane kao sredstvo samoodbrane.

Izrael je napao Gazu kao odgovor na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kome je poginulo 1.200 osoba, a 251 je oteta.

U izraelskim napadima ubijeno je više od 66.000 ljudi u Pojasu Gaze, uglavnom civila, prema podacima ministarstva zdravlja Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com