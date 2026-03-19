Infantino: Fifa neće preduzeti mere protiv Izraela, SP da se održi prema rasporedu

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino rekao je danas da fudbal ima ključnu ulogu u "promociji mira" i da svetska kuća fudbala neće preduzeti nikakve mere po žalbi Fudbalskog saveza Palestine protiv Izraela.

„Fifa ne može da reši geopolitičke sukobe, ali smo posvećeni korišćenju moći fudbala i Svetskog prvenstva da izgradimo mostove i promociju mira jer mislimo na one koji pate zbog tekućih ratova“, rekao je Infantino.

Fifa je odlučila da neće preduzeti nikakve mere po zvaničnim žalbama Fudbalskog saveza Palestine iz 2024. godine protiv Izraela, uključujući i suspenziju članstva.

Palestinski fudbalski zvaničnici dugo tvrde da Izrael krši statut Fifa time što dozvoljava klubovima iz naselja na Zapadnoj obali da igraju u nacionalnoj ligi.

„Fifa ne bi trebalo da preduzima nikakve mere, s obzirom na to, da u kontekstu tumačenja relevantnih odredbi statuta Fifa, konačan pravni status Zapadne obale ostaje nerešeno i veoma složeno pitanje prema međunarodnom javnom pravu“, navodi se u saopštenju svetske kuće fudbala.

Infantino je posle sastanka Upravnog odbora ponovio da neće biti odobren zahtev Irana da svoje tri utakmice na Svetskom prvenstvu u junu igra u Meksiku, umesto kako je planirano u SAD.

Iranske vlasti saopštile su da nije moguće da reprezentacija dođe u SAD zbog zajedničkih vojnih napada koje Izrael i SAD izvode od 28. februara.

Fudbalska reprezentacija Irana bi, prema rasporedu, trebalo da igra u Inglvudu protiv Novog Zelanda 15. juna i 21. juna protiv Belgije, a grupnu fazu bi trebalo da završi 26. juna u Sijetlu utakmicom protiv Egipta.

„Imamo raspored, želimo da se Svetsko prvenstvo održi prema planu“, rekao je Infantino o rasporedu takmičenja objavljenom u decembru.

(Beta)

