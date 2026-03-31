Infantino: Iran će učestvovati na Svetskom prvenstvu

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino izjavio je danas da će reprezentacija Irana učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu i da će svoje utakmice igrati u SAD, kako je prvobitno planirano.

Učešće Irana bilo je pod znakom pitanja zbog aktuelnih tenzija i sukoba između SAD i Izraela sa Iranom, a Fudbalski savez Irana ranije je saopštio da pregovara sa Fifa o eventualnom premeštanju utakmica u Meksiko.

„Iran će biti na Svetskom prvenstvu. Veoma nam je drago jer je to izuzetno snažan tim“, rekao je Infantino za AFP.

On je dodao da neće biti promena u rasporedu.

„Utakmice će se igrati tamo gde je predviđeno, u skladu sa žrebom“, istakao je prvi čovek Fifa.

Iran bi trebalo da igra protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu 15. i 21. juna, dok je duel sa Egiptom zakazan za 26. jun u Sijetlu.

Svetsko prvenstvo počinje 11. juna i zajednički ga organizuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Predsednica Meksika Klaudija Šajnbaum izjavila je da je njena zemlja spremna da ugosti mečeve Irana ukoliko bude potrebno, ali je Infantino naglasio da za sada nema promena.

„Video sam tim, razgovarao sa igračima i selektorom, sve je u redu“, zaključio je Infantino.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com