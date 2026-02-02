Infantino se izvinio zbog šale o britanskim navijačima

Infantino je prošlog meseca na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekao da je „zaista posebno“ to što nijedan britanski navijač nije uhapšen tokom Svetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Usred zabrinutosti zbog velikih troškova za prisustvo utakmicama na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku ovog leta, Udruženje fudbalskih navijača (FSA) odgovorilo je da bi Infantino trebal da se „koncentriše na pravljenje jeftinijih ulaznica“, umesto da „pravi jeftine šale o našim navijačima“.

U intervjuu za Skaj, Infantino je rekao da su njegovi komentari bili više opuštena opaska, kojom je istakao da je turnir u Kataru „bio proslava“ i „miran događaj“.

On se izvinio navijačima iz Škotske, Velsa i Severne Irske i rekao da nije imao nameru da ih uvredi.

Infantino je rekao da je veliki ljubitelj engleskog fudbala i da je pogrešio kada je rekao da „Englezi samo idu i prave nerede širom sveta“ kao fudbalski navijači na utakmicama.

On je, takođe, branio odluku o dodeli Fifine nagrade za mir američkom predsedniku Donaldu Trampu, prošlog decembra uoči žreba za Mundijal.

Prva takva nagrada trebalo je da bude dodeljena osobi koja je preduzela izuzetne akcije za mir i koja ujedinjuje ljude širom sveta.

Infantino je priznao da je bilo „snažne reakcije“ na odluku, ali da tu nagradu Tramp „objektivno zaslužuje“, pošto je bio „ključan u rešavanju sukoba i spasavanja života, spasavanja hiljada života“.

