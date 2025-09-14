Ingebrigtsen: Bio sam užasan u kvalifikacijama na 1.500 metara

Dvostruki olimpijski i svetski šampion norveški atletičar Jakob Ingebrigtsen rekao je da je bio užasan u današnjim kvalifikacijama na 1.500 metara, nakon što nije uspeo da se plasira u polufinale te discipline na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

„Bio sam užasan. Trka je bila savršena, posebno kako se odvijala, bila mi je poklon. Nažalost, izgubio sam previše i nisam mogao da se pripremim. Naravno da sam razočaran, ali to je realnost. Borio sam se žestoko jer volim da se takmičim. Bio sam zalepljen za pod nažalost. Očigledno nisam mogao da uradim ono što je potrebno. Moram da gledam napred“, rekao je Ingebrigtsen za Bi-Bi-Si (BBC).

On je zauzeo osmo mesto u kvalifikacionoj grupi i neće učestvovati u polufinalu u ponedeljak.

Uoči Svetskog prvenstva, Ingebrigtsen se nije takmičio šest meseci zbog povrede.

On je u martu osvojio titule na 1.500 i 3.000 metara na Svetskom dvoranskom prvenstvu, ali je posle toga povredio Ahilovu tetivu.

Norveški atletičar rekao je da misli da će biti spreman za kvalifikacije na 5.000 metara sledećeg petka. On je aktuelni svetski i olimpijski šampion u toj disciplini.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com