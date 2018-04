Inijesta rekao zbogom Barseloni

Fudbaler Barselone Andres Inijesta saopštio je danas da napušta taj klub na kraju sezone posle 16 sezona provedenih na Nou Kampu.

„Za mene je Barselona najbolji klub na svetu, klub koji mi je dao sve. Ovo je težak dan za mene…“, rekao je Inijesta na konferenciji za novinare, boreći se sa suzama dok su ga posmatrali članovi porodice, saigrači, trener Ernestro Valverde i predsednik Djozep Marija Bertomeu.

„U bliskoj budućnosti neću moći da dam svoj maksimum sve vreme, posebno fizički. Želim da odem dok sam na vrhu, dok osvajam trofeje, dok se osećam korisnim“, rekao je Inijesta, koji će narednog meseca napuniti 34 godine.

Inijesta je u Barselonu stigao kao 12-godišnjak.

Prošao je omladinsku školu Barselone, a sa 18 godina debitovao za prvi tim. On je najtrofejniji španski fudbaler svih vremena sa 31 trofejom. On je u dresu Barselone do sada odigrao 669 utakmica.

„Od 2004. godine do danas, Inijesta je bio najvažniji igrač kojeg smo imali, jer je bio u projektu svakog trenera“, rekao je Bartomeu.

Kako su preneli španski mediji, Inijesta će karijeru nastaviti u kineskom superligašu Čuncin Dangaj Lifanu, sa kojim će potpisati trogodišnji ugovor.

